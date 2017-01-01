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    Чемпіонки Ігор в Сочі з біатлону будуть разом готуватися до Пхенчхану

    • Сьогодні, 22:19
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    Володимир Бринзак назвав склад головної біатлонної збірної

    Збірна України з біатлону визначилася зі складом чоловічої і жіночої команд на підготовку до олімпійського сезону 2017/2018. Список біатлоністів, які з середини травня розпочнуть тренування,  назвав президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак. У жіночої і чоловічої командах по сім спортсменів. Серед біатлоністок жіночої збірної всі чотири чемпіонки Олімпійських ігор-2014 в естафеті.

    Збірна України з біатлону

    Жіноча команда: Валя Семеренко, Віта Семеренко, Олена Підгрушна, Юлія Джима, Анастасія Меркушина, Ірина Варвинець, Ольга Абрамова

    Чоловіча команда: Сергій Семенов, Дмитро Підручний, Артем Прима, Володимир Семаков, Олександр Жирний, Артем Тищенко, Руслан Ткаленко.

    Таким чином, в основний склад команд не потрапили Яна Бондар, Надія Бєлкіна, Юлія Журавок, Віталій Кільчицький та Андрій Доценко.

    За словами Володимира Бринзака, чоловіча збірна України під керівництвом почне тренування до сезону з 11-го травня, а жіноча з 15 травня. Для обох команд місцем першого збору стане іспанський острів Тенеріфе.

    Джерело: xsport.ua

    біатлон
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