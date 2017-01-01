Через цензуру в Росії видання Bild бойкотуватиме футбольний Кубок конфедерацій
- Сьогодні, 23:00
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Акредитованим на турнір журналістам дозволено писати лише про футбольні матчі.
Німецьке видання Bild не направлятиме своїх журналістів на футбольний Кубок Конфедерацій, який влітку 2017 року пройде в Росії, через цензуру в країні-господарці турніру.
Як пише видання, акредитованим на першість журналістам дозволено писати лише про футбольні матчі. Також приїжджим представникам ЗМІ дозволено бути тільки в містах, де відбудуться поєдинки, і «довколишніх місцях». «Журналіст, який не може повідомити про все, що бачить, - не журналіст, а пропагандист.
Те, що корумпована ФІФА дозволяє це Путіну, не дивує», - йдеться в матеріалі заступника головного редактора видання Маттіаса Брюгельманна.
Нещодавно американський сенатор від штату Коннектикут Річард Блюменталь заявив про свій намір домогтися скасування проведення чемпіонату світу з футболу 2018 року в Росії через її дій в Сирії.
Раніше стало відомо, що на тлі масових затримань російськими силовиками учасників антикорупційних протестів німецькі політики відновили дискусії про можливий бойкот чемпіонату світу з футболу в Росії 2018 року.
Джерело: УНІАН