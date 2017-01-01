Через цензуру в Росії видання Bild бойкотуватиме футбольний Кубок конфедерацій



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Акредитованим на турнір журналістам дозволено писати лише про футбольні матчі.

Німецьке видання Bild не направлятиме своїх журналістів на футбольний Кубок Конфедерацій, який влітку 2017 року пройде в Росії, через цензуру в країні-господарці турніру.

Як пише видання, акредитованим на першість журналістам дозволено писати лише про футбольні матчі. Також приїжджим представникам ЗМІ дозволено бути тільки в містах, де відбудуться поєдинки, і «довколишніх місцях». «Журналіст, який не може повідомити про все, що бачить, - не журналіст, а пропагандист.

Те, що корумпована ФІФА дозволяє це Путіну, не дивує», - йдеться в матеріалі заступника головного редактора видання Маттіаса Брюгельманна.

Нещодавно американський сенатор від штату Коннектикут Річард Блюменталь заявив про свій намір домогтися скасування проведення чемпіонату світу з футболу 2018 року в Росії через її дій в Сирії.

Раніше стало відомо, що на тлі масових затримань російськими силовиками учасників антикорупційних протестів німецькі політики відновили дискусії про можливий бойкот чемпіонату світу з футболу в Росії 2018 року.







Джерело: УНІАН