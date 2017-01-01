Через теракт в Манчестері УЄФА закликає вболівальників прийти на фінал Ліги Європи раніше

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У головному матчі турніру зустрінуться «Аякс» і МЮ

Після теракту в Манчестері УЄФА виступив із заявою про заходи безпеки на завтрашньому фіналі Ліги Європи УЄФА.

«УЄФА глибоко вражений вчорашньою атакою в Манчестері. Ми співчуваємо жертвам та їхнім родинам.

На даний момент немає ніяких відомостей, які вказували б на те, що заходи, приурочені до фіналу Ліги Європи УЄФА в Стокгольмі, можуть стати метою подібних атак.

Протягом багатьох місяців УЄФА тісно співпрацює з місцевою владою і Футбольною асоціацією Швеції, а терористична загроза береться до уваги з самого початку роботи над проектом. Більш того, після квітневих атак в Стокгольмі були введені додаткові заходи безпеки.

У зв'язку з жорсткими заходами безпеки УЄФА просить уболівальників прибути на стадіон якомога раніше. На вході буде проводитися ретельна перевірка, яка може викликати затримку при попаданні на трибуни», – йдеться в повідомленні на офіційному сайті організації.

Нагадаємо, що завтра, 24 травня, в Стокгольмі відбудеться фінал Ліги Європи, в якому зустрінуться МЮ і «Аякс» .

Джерело: Сегодня