Чеський автогонщик дивом вижив під час ралі

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Небезпечний поворот потрапив на відео, на щастя, все обійшлося

Чеський автогонщик Томаш Каспержік дивом не впав зі скелі під час чемпіонату з раліна Канарських островах, пише Mashable.



У ролику видно, як він їде в машині Форд Фієста по гірській дорозі на високій швидкості, не вписується в крутий поворот і боком влітає в огорожу, яка і врятувалаавтомобіль від падіння з великої висоти.



На щастя, водій та штурман серйозних травм не отримали.





Джерело: Сегодня