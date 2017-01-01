  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Чеський автогонщик дивом вижив під час ралі

    • Сьогодні, 16:25
    • Розсилка

    Небезпечний поворот потрапив на відео, на щастя, все обійшлося

    Чеський автогонщик Томаш Каспержік дивом не впав зі скелі під час чемпіонату з раліна Канарських островах, пише Mashable.

    У ролику видно, як він їде в машині Форд Фієста по гірській дорозі на високій швидкості, не вписується в крутий поворот і боком влітає в огорожу, яка і врятувалаавтомобіль від падіння з великої висоти.

    На щастя, водій та штурман серйозних травм не отримали.


    Джерело: Сегодня

    спорт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ