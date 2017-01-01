Чеський автогонщик дивом вижив під час ралі
- Сьогодні, 16:25
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Небезпечний поворот потрапив на відео, на щастя, все обійшлося
Чеський автогонщик Томаш Каспержік дивом не впав зі скелі під час чемпіонату з раліна Канарських островах, пише Mashable.
У ролику видно, як він їде в машині Форд Фієста по гірській дорозі на високій швидкості, не вписується в крутий поворот і боком влітає в огорожу, яка і врятувалаавтомобіль від падіння з великої висоти.
На щастя, водій та штурман серйозних травм не отримали.
Джерело: Сегодня