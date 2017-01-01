Чоловіча збірна України потрапила до шістки найсильніших естафети ЧС з біатлону

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Наша команад у другій половині гонки відстала від лідерів більш ніж на півтори хвилини

В австрійському Хохфільцені завершилася чоловіча естафетна гонка Чемпіонату світу з біатлону, в якій збірна України посіла 6-е місце, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українська команда виступала у складі Артем Прима, Сергій Семенов, Володимир Семаков і Дмитро Підручний. Українці в першій половині гонки були в числі лідерів завдяки гарному ходу по дистанції і точній стрільбі. Прима допустив промах на "лежці", використавши додатковий патрон, і без промахів - у стрільбі стоячи. На фініші свого етапу він посів 5-е місце з 13,9 секунди відставання від лідера команди Німеччини.

На другому етапі Семенов не схибив жодного разу на двох стрільбах, прийшовши на фініш на 3-му місці, з відставанням від лідера збірної Італії в 7,9 секунди. А ось Володимир Семаков допустив два промахи на стрільбі лежачи і вже на першій третини свого етапу відставав від нових лідерів збірної Росії на 20 секунд. У стрільбі стоячи він припустився ще одного промаха і відставав від лідера вже на 35,7 секунди.

А на фініші етапу - на 31,1 секунди, 5-е місце. На останньому етапі Дмитро Підручний в лежанні вразив всі п'ять мішеней з максимально можливих 8 патронів, ледь не пішовши на штрафне коло. А в "стійці" повторив той же результат - три промахи та 8 патронів.

Втім, жодного штрафного кола українці так і не пробігли. У підсумку наша команда посіла 6-е місце з відставання в 1,41,3 секунди.

Переможцем гонки стала збірна Росії - 1 година 14 хвилин 15,0 секунди. Друге місце у команди Франції - 5,8 секунди відставання, третє - у збірної Австрії - 20,1 секунди.





