«Чорноморець» і «Олімпік» зіграли внічию в першому матчі Топ-6 Прем'єр-ліги

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Гра завершилася з рахунком 0:0

В Одесі відбулася стартова гра другого етапу чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги в Топ-6, де «Чорноморець» зіграв внічию з донецьким «Олімпіком».

Матч завершився з рахунком 0:0. Обидві команди грали досить активно, але під кінець матчу явною перевагою заволоділи господарі поля. Тим не менш, удари Олексія Хобленка та Дмитра Коркішка виявилися неточними. У свою чергу, донеччанин Ярослав Олійник також не зміг вразити ворота одеситів і з дуже вигідної позиції пробив набагато вище воріт.

Таким чином, у турнірній таблиці у «Олімпіка» тепер 35 очок, у «Чорноморця» - 28. Команди залишилися на 4-му і 6-му місцях турнірної таблиці УПЛ, відповідно.





