«Чорноморець» переміг «Олександрію» і загострив інтригу у боротьбі за Лігу Європи



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Одесити забили гол після розіграшу стандарту на 84-й хвилині

В останньому матчі 25-го туру Прем'єр-ліги один одному протистояли конкуренти у боротьбі за вихід у єврокубки. «Олександрію» і «Чорноморец» розділяли напередодні гри 3 очки у турнірній таблиці.

Матч проходив в Олександрії, хоча господарем гри був «Чорноморець»: у даний момент на стадіоні в Одесі йде відновлення трав'яного покриття. Перший тайм пройшов без гольових моментів - на полі було багато боротьби і мало ударів по воротах. Гостріше стало по перерві - Бондаренко втратив можливість вивести «Олександрію» вперед. А ось номінальні господарі реалізували свій шанс на 84-й хвилині: подачу Андрієвського з кутового замкнув Коркішко.

Другий недільний матч завершився також з рахунком 1:0 - до цього з цим же результатом «Волинь» здолала «Зірку». Інтрига у боротьбі за 4-6 місця у турнірній таблиці загострилася ще більше: «Олімпік" має 35 очок, «Олександрія» і «Чорноморець» - по 34.







Джерело: УНІАН