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    «Чорноморець» переміг «Зорю»

    • Вчора, 21:53
    • Розсилка

    У 26 турі УПЛ одесити в Запоріжжі перемогли «Зорю» – 2:1. Таким чином «моряки" обігнали «Олімпік» та наздогнали за набраними балами «Олександрію»

    У заключному матчі 26-го туру української Прем'єр-ліги «Зоря» зустрічалася з «Чорноморцем».
    Гості досить швидко вийшли вперед – Коркішко замкнув простріл Третьякова. «Зоря» відігралася у другому таймі (Форстер реалізував пенальті за фол на Петряку), однак слідом одинадцятиметровий заробили вже одесити, і Коркішко оформив дубль.

    Для «Чорноморця» ця перемога стала третьою поспіль.

    футбол спорт
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