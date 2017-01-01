«Чорноморець» переміг «Зорю»

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У 26 турі УПЛ одесити в Запоріжжі перемогли «Зорю» – 2:1. Таким чином «моряки" обігнали «Олімпік» та наздогнали за набраними балами «Олександрію»

У заключному матчі 26-го туру української Прем'єр-ліги «Зоря» зустрічалася з «Чорноморцем».

Гості досить швидко вийшли вперед – Коркішко замкнув простріл Третьякова. «Зоря» відігралася у другому таймі (Форстер реалізував пенальті за фол на Петряку), однак слідом одинадцятиметровий заробили вже одесити, і Коркішко оформив дубль.

Для «Чорноморця» ця перемога стала третьою поспіль.