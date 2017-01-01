«Чорноморець» завдав «Шахтарю» першої поразки в чемпіонаті України

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Одеський «Чорноморець» в Харкові сенсаційно здобув вольову перемогу над донецьким «Шахтарем» в 24-му турі чемпіонату України

У Харкові на ОСК «Металіст» завершився матч 24-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому одеський «Чорноморець» обіграв донецький «Шахтар».

Матч завершився з рахунком 1:2. Донеччани відкрили рахунок у матчі на 27-й хвилині. Бернард зіграв у «стінку» з Бланко-Лещуком, вийшов один на один з Канєвцевим і точно пробив низом у дальній кут - 1:0.

Однак, за десять хвилин, на 37-й, одесити зрівняли рахунок. Після скидки від Хобленко Олександр Андрієвський з лівої ноги встромив м'яч в ближню «дев'ятку». Доля матчу була вирішена в середині другого тайму. На 68-й хвилині одесити провели стрімку контратаку: Хобленко з правого кута штрафного з-під Кучера зробив простріл і Еліас переправив м'яч у порожній кут - 1:2.

Таким чином, у гірників залишилося 63 очки в турнірній таблиці, в той час як у «Чорноморця» 31 бал. Команда залишається на 6-му місці в таблиці.

У паралельній грі «Олександрія» та луганська «Зоря» м'ячів не забивали.





