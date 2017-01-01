  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Чотирьох російських спортсменів дискваліфікували за допінг

    • Сьогодні, 13:23
    • Розсилка

    Результати спортсменів до Олімпіади-2012 анульовано

    Міжнародний олімпійський комітет дискваліфікував чотирьох російських спортсменів унаслідок повторної перевірки допінг-проб з Олімпійських ігор 2012 року в Лондоні. Результати спортсменів до Олімпіади-2012 анульовано. У допінг-пробах спортсменів було виявлено заборонену речовину туринабол.

    До списку потрапили метальниці молота Марія Беспалова (посіла 11-те місце) і Гульфія Ханафєєва (16-те місце), а також легкоатлетка Вікторія Валюкевич, що виступала у потрійному стрибку (8-ме місце).

    У список також потрапив важкоатлет Хаджимурат Аккаєв, який знявся зі змагань через травму.

    спорт Олімпіада МОК
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ