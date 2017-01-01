Чотирьох російських спортсменів дискваліфікували за допінг

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Результати спортсменів до Олімпіади-2012 анульовано

Міжнародний олімпійський комітет дискваліфікував чотирьох російських спортсменів унаслідок повторної перевірки допінг-проб з Олімпійських ігор 2012 року в Лондоні. Результати спортсменів до Олімпіади-2012 анульовано. У допінг-пробах спортсменів було виявлено заборонену речовину туринабол.

До списку потрапили метальниці молота Марія Беспалова (посіла 11-те місце) і Гульфія Ханафєєва (16-те місце), а також легкоатлетка Вікторія Валюкевич, що виступала у потрійному стрибку (8-ме місце).

У список також потрапив важкоатлет Хаджимурат Аккаєв, який знявся зі змагань через травму.