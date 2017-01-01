Циганик: Суркіс не клоун, який піде «під Павелка»

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Ведучий програми «Профутбол» заперечує, що Суркіс може зайняти одну з посад у ФФУ

Ведучий програми «Профутбол» на телеканалі «2+2» Ігор Циганик прокоментував інформацію про те, що віце-президент УЄФА Григорій Суркіс може зайняти одну з посад в Федерації футболу України.

Про це повідомляє Depo.Сектор з посиланням на sport.ua.

«Слабо вірю в ці чутки. Особливої логіки в цьому немає. Григорій Михайлович - віце-президент УЄФА, не остання людина в ФІФА. Думаю, що він не та людина, яка піде «під Павелка». Думаю, якщо б він хотів і розраховував повернутися в ФФУ, напевно висунув би свою кандидатуру на посаду президента федерації, яка відповідає його рівню. У нього великий авторитет і, він не клоун, він не буде розмінюватися на щось інше», - сказав Циганик.