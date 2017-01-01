Цуренко не вийшла на півфінал проти Нікулеску в Хобарті

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Українка знялася з турніру через проблеми зі здоров'ям

Друга ракетка Українизнялася з турніру WTA International у Хобарті. Як повідомляє прес-служба змагань, наша співвітчизниця не вийшла на матч проти румунки Моніки Нікулеску через проблеми зі здоров'ям.

Таким чином, за головний приз змагань у фіналі румунка битиметься з бельгійкою Елізою Мертенс, яка в двох сетах здолала хорватку Яну Фетт.

Зазначимо, що раніше Цуренко не змогла вийти на матч першого кола турніру WTA Premier у Брісбені також через проблеми зі здоров'ям.

Джерело: xsport.ua