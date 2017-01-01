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    Цуренко не вийшла на півфінал проти Нікулеску в Хобарті

    • Сьогодні, 10:55
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    Українка знялася з турніру через проблеми зі здоров'ям

    Друга ракетка України Леся Цуренкознялася з турніру WTA International у Хобарті. Як повідомляє прес-служба змагань, наша співвітчизниця не вийшла на матч проти румунки Моніки Нікулеску через проблеми зі здоров'ям.

    Таким чином, за головний приз змагань у фіналі румунка битиметься з бельгійкою Елізою Мертенс, яка в двох сетах здолала хорватку Яну Фетт.

    Зазначимо, що раніше Цуренко не змогла вийти на матч першого кола турніру WTA Premier у Брісбені також через проблеми зі здоров'ям.

    Джерело: xsport.ua

    теніс Леся Цуренко
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