Цуренко програла першій ракетці світу в Кубку Федерації
- Сьогодні, 21:57
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Україна програла Німеччині два стартові матчі турніру
Після першого дня змагань матчу плей-офф Кубка Федерації між командами Німеччини та України наша збірна виявилася в нелегкому становищі.
Господині кортів - німкені - повели в матчі з рахунком 2: 0.
У другому поєдинку дня перша ракетка світу Ангелік Кербер обіграла другу ракетку України Лесю Цуренко з рахунком - 6: 1, 6: 4.
Тепер, щоб здобути загальну перемогу в матчі збірної України необхідно виграти всі три завтрашні зустрічі.
Нагадаємо, що в неділю першими на корт вийдуть Світоліна і Кербер. Початок матчу - 12:00 за київським часом.
Джерело: segodnya.ua