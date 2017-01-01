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    Цуренко програла першій ракетці світу в Кубку Федерації

    • Сьогодні, 21:57
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    Україна програла Німеччині два стартові матчі турніру

    Після першого дня змагань матчу плей-офф Кубка Федерації між командами Німеччини та України наша збірна виявилася в нелегкому становищі.

    Господині кортів - німкені - повели в матчі з рахунком 2: 0.

    У другому поєдинку дня перша ракетка світу Ангелік Кербер обіграла другу ракетку України Лесю Цуренко з рахунком - 6: 1, 6: 4.

    Тепер, щоб здобути загальну перемогу в матчі збірної України необхідно виграти всі три завтрашні зустрічі.

    Нагадаємо, що в неділю першими на корт вийдуть Світоліна і Кербер. Початок матчу - 12:00 за київським часом.

    Джерело: segodnya.ua

    теніс Леся Цуренко
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