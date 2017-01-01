  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Цуренко вдруге в сезоні вийшла в півфінал тенісного турніру WTA

    • Сьогодні, 12:05
    • Розсилка

    Українка потрапила в четвiрку найсильніших змагань в Акапулько

    В Акапулько (Мексика) завершилися чвертьфінальні матчі тенісного турніру серії WTA Abierto Mexicano Telcel, в одному з яких українка Леся Цуренко обіграла Олену Остапенко з Латвії, повідомляє офіційний сайт змагань. Матч завершився з рахунком 6:3, 7:6 (5). Українка мала перевагу над суперницею в першому сеті, зробивши зайвий брейк і завершивши партію з перевагою в три гейми.

    У другій партії йшла абсолютно рівна боротьба і вирішальну перевагу Цуренко здобула тільки на тай-брейку. У півфіналі Цуренко, посіяна організаторами турніру під 7-м номером, зіграє з першим номером змагань Мірьяною Лючич-Барроні з Хорватії.

    Джерело: УНІАН

    теніс Леся Цуренко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ