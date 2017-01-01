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    Цуренко вдруге в сезоні зіграє в чвертьфіналі турніру WTA

    • Сьогодні, 11:08
    • Розсилка

    Леся Цуренко вийшла до чвертьфіналу турніру WTA International у Мексиці

    У матчі другого раунду українка, посіяна під 7 номером, була сильнішою за Юлію Гергес.

    Наступною суперницею Лесі стане третя ракетка турніру Єлєна Остапенко з Латвії.

    Нагадаємо, що Гергес у першому колі здолала Катерину Бондаренко.

    Abierto Mexicano Telcel - 2017

    WTA International

    Жіночий тенісний турнір в Акапулько, Мексика

    Призовий фонд - $ 226 750

    Другий раунд

    Леся Цуренко (Україна, 7) - Юлія Гергес (Німеччина) - 6:1, 2:0 відмова
    теніс Леся Цуренко
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