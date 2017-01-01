Цуренко вдруге в сезоні зіграє в чвертьфіналі турніру WTA
- Сьогодні, 11:08
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Розсилка
Леся Цуренко вийшла до чвертьфіналу турніру WTA International у Мексиці
У матчі другого раунду українка, посіяна під 7 номером, була сильнішою за Юлію Гергес.
Наступною суперницею Лесі стане третя ракетка турніру Єлєна Остапенко з Латвії.
Нагадаємо, що Гергес у першому колі здолала Катерину Бондаренко.
Abierto Mexicano Telcel - 2017
WTA International
Жіночий тенісний турнір в Акапулько, Мексика
Призовий фонд - $ 226 750
Другий раундЛеся Цуренко (Україна, 7) - Юлія Гергес (Німеччина) - 6:1, 2:0 відмова