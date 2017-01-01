Цуренко вилетіла з Ролан Гаррос, але встановила особистий рекорд
- Сьогодні, 15:35
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Українська тенісистка програла представниці Латвії Олені Остапенко
Українська тенісистка Леся Цуренко не змогла вийти до четвертого раунду Відкритого чемпіонату Франції.
У матчі третього кола киянка програла представниці Латвії Олені Остапенко – 1:6, 4:6.
У другому сеті Леся двічі вела брейком. За рахунку 3:2 українка вела в геймі на своїй подачі 30:0, але невдало зіграла смеш з виграшної позиції.
Остапенко не змогла подати на матч за рахунку 5:3, проте з другого матчбола виграла поєдинок на подачі Цуренко.
Зазначимо, що до цього року Лесі не вдавалося виграти жодного матчу в основній сітці "Ролан Гаррос".
Джерело: segodnya.ua