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    Цуренко вилетіла з Ролан Гаррос, але встановила особистий рекорд

    • Сьогодні, 15:35
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    Українська тенісистка програла представниці Латвії Олені Остапенко

    Українська тенісистка Леся Цуренко не змогла вийти до четвертого раунду Відкритого чемпіонату Франції.

    У матчі третього кола киянка програла представниці Латвії Олені Остапенко – 1:6, 4:6.

    У другому сеті Леся двічі вела брейком. За рахунку 3:2 українка вела в геймі на своїй подачі 30:0, але невдало зіграла смеш з виграшної позиції.

    Остапенко не змогла подати на матч за рахунку 5:3, проте з другого матчбола виграла поєдинок на подачі Цуренко.

    Зазначимо, що до цього року Лесі не вдавалося виграти жодного матчу в основній сітці "Ролан Гаррос".

    Джерело: segodnya.ua

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