Цуренко вийшла переможницею з українського дербі на Ролан Гаррос

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Козлова провела свій дебютний поєдинок у основі Ролан Гаррос

Українська тенісисткавперше в кар'єрі вийшла до другого раунду Відкритого чемпіонату Франції, обігравши у першому колі свою співвітчизницю Катерину Козлову.

Двічі українки обмінювалися брейками у стартовій партії, поки при рахунку 4:5 Цуренко не отримала подвійний сетбол на подачі Козлової і реалізувала його (6:4). У перерві Катерина звернулася за допомогою до фізіотерапевта і скористалася медичною паузою. У другій партії Цуренко повністю заволоділа ініціативою на корті, оформивши три брейка – 6:0.

Відзначимо, що Козлова провела свій дебютний поєдинок у основі "Ролан Гаррос", а Цуренко вперше в кар'єрі змогла пробитися до другого кола турніру.

Зауважимо, що у наступному раунді змагань друга ракетка України зіграє з Катериною Макаровою з Росії. Макарова веде в особистому протистоянні 2:0, останній очний поєдинок відбувся в минулому році в Маямі, де росіянка оформила перемогу в трьох сетах (6:3, 4:6, 3:6).

Джерело: УНН