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    Цуренко вийшла у другий раунд тенісного турніру в Римі

    • Сьогодні, 22:40
    • Розсилка

    Українська тенісистка обіграла італійку Дебору К'єзу

    41-ша ракетка світу українка Леся Цуренко  пробилася до другого кола грунтового турніру WTA Premier 5 в Римі, в стартовому раунді обігравши італійку Дебору К'єзу з рахунком 7:5, 6:2.

    За час поєдинку, який тривав 1 годину 30 хвилин, Цуренко зробила три ейси, допустила три подвійні помилки і реалізувала п'ять з шести брейк-поінтів. К'єза в звітному поєдинку один раз подала навиліт, стільки ж разів помилилася при введенні м'яча в гру і взяла дві подачі українки.

    У другому колі турніру в Римі Цуренко чекає зустріч з переможницею матчу Ярослава Шведова – Вінус Вільямс.

    Відзначимо, що в основній сітці турніру з другого кола стартує також Еліна Світоліна, а Катерина Бондаренко  не змогла подолати кваліфікацію.

    Джерело: segodnya.ua

    теніс Леся Цуренко
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