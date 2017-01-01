Цуренко вийшла у півфінал тенісного турніру в Хобарті

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Наша спортсменка в трьох сетах здолала американку Роджерс

В австралійському Хобарті завершився матч 1/4 фіналу тенісного турніру серії WTA, в якому українка Леся Цуренко обіграла в трьох партіях американку Шелбі Роджерс і вийшла в півфінал, повідомляє офіційний сайт змагань. Наша спортсменка виграла з рахунком 4:6, 6:4, 6:3.

Матч тривав 2 години 23 хвилини. Американка отримала перевагу після першого сету, який виграла за 50 хвилин з рахунком 6:4.

У другій партії рівність на корті була до рахунку 4:4, доки Цуренко не зробила брейк на подачі суперниці, а потім виграла і свій гейм.

Перед початком вирішальної третьої партії Роджерс взяла медичний тайм-аут, але це не дозволило їй повністю повернутися в гру і контролювати її перебіг. П'ять подвійних помилок у кінцевому результаті боляче вдарили по амбіціях американки і дозволили нашій спортсменці впевнено виграти сет і матч цілком – 6:3.

«Шелбі забивала віннери і грала агресивно, що і змушувало мене переживати, – зазначила Цуренко під час бліц-інтерв'ю після матчу. – Я подумала, що треба просто розслабитися і робити свою роботу. Далі я стала відчувати, що заграла більш глибоко, і це було моїм ключем до перемоги. Адже всі м'ячі, які були коротше, вона відразу забивала. Наприкінці мені також вдалося краще подавати. Що стосується майбутнього півфіналу, то я, як і вчора, подивлюся гру суперниць. Як буду відновлюватися? Потрібно зробити масаж, розтяжку, просто відпочити не тільки фізично, а й у психологічному плані».

Джерело: УНІАН