Цуренко вийшла в півфінал тенісного турніру в Хобарті
- Сьогодні, 09:55
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Розсилка
Українська тенісистка обіграла американку Шелбі РоджерсДруга ракетка України Леся Цуренко пробилася в півфінал турніру в Хобарті, обігравши американку Шелбі Роджерс з рахунком 4: 6, 6: 4, 6: 3.
Матч тривав 2 години і 26 хвилин. За цей час поєдинку українка двічі подала навиліт, 5 раз помилилася при поданні та відіграла 7 з 11 можливих брейк-поінтів. Роджерс записала на свій рахунок 5 ейсів, допустила 9 подвійних помилок і заробила 9 брейк-поінтів.
За право зіграти у фіналі Цуренко зіграє з переможницею матчу Моніка Нікулесу - Ріса Одзаки.
Джерело: xsport.ua