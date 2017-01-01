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    Цуренко вийшла в півфінал тенісного турніру в Хобарті

    • Сьогодні, 09:55
    • Розсилка

    Українська тенісистка обіграла американку Шелбі Роджерс

    Друга ракетка України Леся Цуренко  пробилася в півфінал турніру в Хобарті, обігравши американку Шелбі Роджерс з рахунком 4: 6, 6: 4, 6: 3.

    Матч тривав 2 години і 26 хвилин. За цей час поєдинку українка двічі подала навиліт, 5 раз помилилася при поданні та відіграла 7 з 11 можливих брейк-поінтів. Роджерс записала на свій рахунок 5 ейсів, допустила 9 подвійних помилок і заробила 9 брейк-поінтів.

    За право зіграти у фіналі Цуренко зіграє з переможницею матчу Моніка Нікулесу - Ріса Одзаки.

    Джерело: xsport.ua

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