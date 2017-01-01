Цуренко вийшла в півфінал тенісного турніру в Хобарті

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Українська тенісистка обіграла американку Шелбі Роджерс

Друга ракетка Українипробилася в півфінал турніру в Хобарті, обігравши американку Шелбі Роджерс з рахунком 4: 6, 6: 4, 6: 3.

Матч тривав 2 години і 26 хвилин. За цей час поєдинку українка двічі подала навиліт, 5 раз помилилася при поданні та відіграла 7 з 11 можливих брейк-поінтів. Роджерс записала на свій рахунок 5 ейсів, допустила 9 подвійних помилок і заробила 9 брейк-поінтів.

За право зіграти у фіналі Цуренко зіграє з переможницею матчу Моніка Нікулесу - Ріса Одзаки.

Джерело: xsport.ua