Цуренко зіграє у фіналі турніру в Акапулько

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Друга «ракетка» України Леся Цуренко вийшла у фінал турніру WTA International в Акапулько (Мексика)

У півфіналі Цуренко першу партія вигравала з рахунком 5:0, після чого її суперниця хорватка Мірьяну Лучич-Бароні відмовилася від продовження боротьби.

У фіналі Цуренко гратиме з Крістіною Младенович, яка в 1/2 фіналу у трьох сетах обіграла американку Крістін Мейхелл.

Нагадаємо, що у чвертфіналі турніру Цуренко обіграла латвійку Єлєну Остапенко.

Abierto Mexicano Telcel - 2017

WTA International

Жіночий тенісний турнір в Акапулько, Мексика

Призовий фонд - $ 226 750

Чвертьфінал

Леся Цуренко (Україна, 7) - Марьяна Лучич-Бароні (Хорватія) 5:0, відмова.

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