Цуренко зіграє у фіналі турніру в Акапулько
- Сьогодні, 10:06
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Друга «ракетка» України Леся Цуренко вийшла у фінал турніру WTA International в Акапулько (Мексика)
У півфіналі Цуренко першу партія вигравала з рахунком 5:0, після чого її суперниця хорватка Мірьяну Лучич-Бароні відмовилася від продовження боротьби.
У фіналі Цуренко гратиме з Крістіною Младенович, яка в 1/2 фіналу у трьох сетах обіграла американку Крістін Мейхелл.
Нагадаємо, що у чвертфіналі турніру Цуренко обіграла латвійку Єлєну Остапенко.
Abierto Mexicano Telcel - 2017
WTA International
Жіночий тенісний турнір в Акапулько, Мексика
Призовий фонд - $ 226 750
Чвертьфінал
Леся Цуренко (Україна, 7) - Марьяна Лучич-Бароні (Хорватія) 5:0, відмова.
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