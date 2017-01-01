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    Цуренко зіграє у фіналі турніру в Акапулько

    • Сьогодні, 10:06
    • Розсилка

    Друга «ракетка» України Леся Цуренко вийшла у фінал турніру WTA International в Акапулько (Мексика)

    У півфіналі Цуренко першу партія вигравала з рахунком 5:0, після чого її суперниця хорватка Мірьяну Лучич-Бароні відмовилася від продовження боротьби.

    У фіналі Цуренко гратиме з Крістіною Младенович, яка в 1/2 фіналу у трьох сетах обіграла американку Крістін Мейхелл.

    Нагадаємо, що у чвертфіналі турніру Цуренко обіграла латвійку Єлєну Остапенко.

    Abierto Mexicano Telcel - 2017

    WTA International

    Жіночий тенісний турнір в Акапулько, Мексика

    Призовий фонд - $ 226 750

    Чвертьфінал

    Леся Цуренко (Україна, 7) - Марьяна Лучич-Бароні (Хорватія) 5:0, відмова.

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    теніс Леся Цуренко
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