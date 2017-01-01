Даріо Срна: «Україні у будь-якому складі буде складно грати з Хорватією»

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Екс-капітан хорватської збірної поділився очікуваннями від майбутнього матчу

Наступний поєдинок підопічні Андрія Шевченка у межах відбору на чемпіонат світу 2018 року проведуть проти хорватів 24 березня у Загребі.

Капітан донецького «Шахтаря» Даріо Срна, який вже завершив кар'єру у збірній, вважає свою команду фаворитом.

«Незважаючи на будь-який склад, Україні буде дуже важко у Загребі, наша збірна дуже добре грає вдома. Загальним фаворитом групи залишається Хорватія. Але в будь-якому випадку до української команди треба ставитися з повагою. Ми вже грали з Україною два рази кілька років тому, і тоді двічі зіграли внічию», – сказав Срна на відкритому тренуванні «Шахтаря».

«Для Хорватії, як і для України, це дуже важлива гра, і наша збірна буде грати в атакувальний футбол, і тільки на перемогу, як завжди грає вдома. Звичайно, хочеться, щоб Хорватія виграла і разом з Україною потрапила на чемпіонат світу».

«На матчі з Україною в Загребі, безсумнівно, буде переповнений стадіон. Адже кілька поєдинків збірна проводила без глядачів через заборону УЄФА, тому зараз трибуни повинні заповнюватися».

Після чотирьох турів відбірного турніру на ЧС-2018 збірна України знаходиться на другій сходинці у своїй групі, відстаючи від Хорватії на два бали.

Джерело: sportarena.com