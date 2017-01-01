Де дивитися Кличко - Джошуа: розклад трансляцій чемпіонського бою
- Сьогодні, 21:31
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Легендарний Володимир Кличко повертається на ринг
Легендарний Володимир Кличко повертається на ринг через півтора роки після поразки від Тайсона Ф'юрі. Український боксер у суботу, 29 квітня, на стадіоні «Вемблі» в Лондоні проведе поєдинок проти чемпіона світу за версією Міжнародної боксерської федерації британця Ентоні Джошуа.
В Україні бій Кличко - Джошуа покаже канал «Інтер» . Програма «Великий бокс» під час якої гості обговорять майбутній поєдинок, розпочнеться о 20:30. Сам поєдинок Кличка з Джошуа розпочнеться орієнтовно опівночі.
Крім того, поєдинок із Великобританії будуть транслювати російські «Матч ТВ» і «Матч Борець»
Бокс: Кличко - Джошуа. Трансляції:
«Інтер» (Україна)
«Матч ТВ» (Росія)
«Матч Борець» (Росія)