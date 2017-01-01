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    Де дивитися Кличко - Джошуа: розклад трансляцій чемпіонського бою

    • Сьогодні, 21:31
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    Легендарний Володимир Кличко повертається на ринг

    Легендарний Володимир Кличко повертається на ринг через півтора роки після поразки від Тайсона Ф'юрі. Український боксер у суботу, 29 квітня, на стадіоні  «Вемблі»  в Лондоні проведе поєдинок проти чемпіона світу за версією Міжнародної боксерської федерації британця Ентоні Джошуа.

    В Україні бій Кличко - Джошуа покаже канал  «Інтер» . Програма  «Великий бокс»  під час якої гості обговорять майбутній поєдинок, розпочнеться о 20:30. Сам поєдинок Кличка з Джошуа розпочнеться орієнтовно опівночі.

    Крім того, поєдинок із Великобританії будуть транслювати російські «Матч ТВ»  і «Матч Борець» 

    Бокс: Кличко - Джошуа. Трансляції:

    «Інтер» (Україна) 

    «Матч ТВ» (Росія)

    «Матч Борець» (Росія)  



    Володимир Кличко бокс
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