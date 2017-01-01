Де дивитися Кличко - Джошуа: розклад трансляцій чемпіонського бою

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Легендарний Володимир Кличко повертається на ринг

Легендарний Володимир Кличко повертається на ринг через півтора роки після поразки від Тайсона Ф'юрі. Український боксер у суботу, 29 квітня, на стадіоні «Вемблі» в Лондоні проведе поєдинок проти чемпіона світу за версією Міжнародної боксерської федерації британця Ентоні Джошуа.

В Україні бій Кличко - Джошуа покаже канал «Інтер» . Програма «Великий бокс» під час якої гості обговорять майбутній поєдинок, розпочнеться о 20:30. Сам поєдинок Кличка з Джошуа розпочнеться орієнтовно опівночі.

Крім того, поєдинок із Великобританії будуть транслювати російські «Матч ТВ» і «Матч Борець»

Бокс: Кличко - Джошуа. Трансляції:

«Інтер» (Україна)

«Матч ТВ» (Росія)

«Матч Борець» (Росія)







