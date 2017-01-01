Деха принесла Україні перше «золото» чемпіонату Європи з важкої атлетики

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20-річна українка стала першою у ривку, а в поштовху не змогла підняти заявлену вагу

Ірина Деха завоювала мале "золото" на чемпіонаті Європи 2016 року з важкої атлетики, який проходить у Спліті.

20-річна важкоатлетка стала кращою у ривку у ваговій категорії до 75 кг. Ірина почала з ваги 114 кг, а в кращій спробі вона підняла 120 кг.

У поштовху Деха заявила спочатку 140 кг, а потім змінила на 137 кг, але впоратися з вагою жодної з трьох спроб не змогла.

Золото в тоталі завоювала вже іспанка Лідія Валентин. У ривку вона стала другою (115 кг), а у поштовху стала кращою, причому використавши всього дві спроби з трьох (137 кг). Сума Валентин склала 252 кг.

Також відзначимо, що в активі українських спортсменів вже 5 нагород на чемпіонаті Європи в Спліті (1 в тоталі, 4 в окремих вправах).

Джерело: segodnya.ua