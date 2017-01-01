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    Дерев'янченко проведе поєдинок за право битися з Головкіним

    • Сьогодні, 22:30
    • Розсилка

    Українець у відбірковому бою зійдеться з Туреано Джонсоном

    Як стало відомо Boxingscene, Міжнародна боксерська федерація (IBF) призначила проведення відбіркового поєдинку за звання претендента на титул чемпіона світу в середній вазі (до 72,6 кг) між українцем Сергієм Дерев'янченком (10-0, 8 КО) і Туреано Джонсоном (20 1, 14 КО), який представляє Багамські острови.

    Відзначимо, що в даний час Джонсон посідає перше місце в рейтингу організації, а Сергій розташовується на другій позиції. Чемпіоном же є казахстанець Геннадій Головкін (37-0, 33 КО).

    Обидва потенційні претенденти вже провели по бою в поточному році: Дерев'янченко зупинив Кемала Расселла в п'ятому раунді, а Джонсон в другій трихвилинці нокаутував Фабіано Пенью.

    Джерело: segodnya.ua

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