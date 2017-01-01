Десять українських клубів отримали грошову компенсацію від УЄФА



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Європейська спілка футбольних Асоціацій (УЄФА) голосила, що десять клубів України отримають від неї грошову компенсацію за участь гравців у матчах національних збірних у відбірковій та фінальній частинах чемпіонату Європи-2016

УЄФА голосила, що десять клубів України отримають від неї грошову компенсацію за участь гравців у матчах національних збірних у відбірковій та фінальній частинах чемпіонату Європи-2016. Загалом наші клуби отримають 3 729 095,83 євро.

Детальний розподіл грошей має такий вигляд:

«Шахтар» отримає 1 260 207,7 євро,

«Динамо» — 1 253 797,96,

«Дніпро» — 566 020,69,

«Зоря» — 528 511,52,

«Карпати» — 37 006,29,

«Волинь» — 33 912,69,

«Чорноморець» — 26 016,48,

«Іллічівець» — 11 004,76,

«Геліос» — 9 212,95,

«Ворскла» — 3 404,79.

Загалом усі європейські клуби, чиї виконавці були задіяні своїми збірними у Євро-2016, отримали приблизно 150 млн євро фінансової компенсації від УЄФА.