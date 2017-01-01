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    Десять українських клубів отримали грошову компенсацію від УЄФА

    • Сьогодні, 16:39
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    Європейська спілка футбольних Асоціацій (УЄФА) голосила, що десять клубів України отримають від неї грошову компенсацію за участь гравців у матчах національних збірних у відбірковій та фінальній частинах чемпіонату Європи-2016

    УЄФА голосила, що десять клубів України отримають від неї грошову компенсацію за участь гравців у матчах національних збірних у відбірковій та фінальній частинах чемпіонату Європи-2016. Загалом наші клуби отримають 3 729 095,83 євро.

    Детальний розподіл грошей має такий вигляд:

    «Шахтар» отримає 1 260 207,7 євро,

    «Динамо» — 1 253 797,96,

    «Дніпро» — 566 020,69,

    «Зоря» — 528 511,52,

    «Карпати» — 37 006,29,

    «Волинь» — 33 912,69,

    «Чорноморець» — 26 016,48,

    «Іллічівець» — 11 004,76,

    «Геліос» — 9 212,95,

    «Ворскла» — 3 404,79.

    Загалом усі європейські клуби, чиї виконавці були задіяні своїми збірними у Євро-2016, отримали приблизно 150 млн євро фінансової компенсації від УЄФА.

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