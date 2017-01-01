Девід Хей зробив невтішний прогноз щодо Кличка

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Нинішній Кличко - ідеальний опонент для Джошуа, вважає британський боксер

Колишній чемпіон світу в двох вагових категоріях британець Девід Хей впевнений у перемозі свого молодого співвітчизника Ентоні Джошуа в бою з 41-річним українцем. Про це він сказав в інтерв'ю GQ Magazine.

"Правильний вибір часу - це все, особливо в боксі. Знаєте, як свідчить стара приказка: ти настільки хороший, як твій останній бій. А в останньому бою Володимир Кличко зазнав ганебної поразки від Тайсона Ф'юрі. Це був жахливе виступ - найгірший, на мою думку , за всю його кар'єру. Навіть в боях, коли його нокаутували, він боксував краще, ніж проти Ф'юрі.

На момент, коли він вийде в ринг проти Ентоні Джоуша, йому буде вже 41 рік, і він не боксував 18 місяців. Фактично, нинішній Кличко - ідеальний опонент для Джошуа. На папері-то він великий, а в реальності - як боєць він вже закінчився. Я очікую, що Джошуа здобуде яскраву перемогу і затвердить себе в статусі кращого супертажа світу.

Думаю, існує дуже велика ймовірність того, що Джошуа нокаутує Кличка. Він набагато молодший, набагато атлетичніший, не поступається Кличко в габаритах і силі - просто ідеальний час для Ентоні ", - сказав Девід Хей.

Нагадаємо, в суботу, 29 квітня, Володимир Кличко в Лондоні на стадіоні "Уемблі" проведе бій з Ентоні Джошуа за титули IBF, IBO і WBA.

Джерело: segodnya.ua