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    Динамівець Циганков забив найкрасивіший гол сезону в чемпіонаті України

    • Сьогодні, 11:29
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    Віктор Циганков створив міні-шедевр на НСК «Олімпійський»

    У поєдинку київського «Динамо» і «Олександрії», який завершився розгромною перемогою киян (6:0), було забито, можливо, найкращий гол української Прем'єр-ліги нинішнього сезону. 

    Віктор Циганков прийняв м'яч на груди після класного закидання і, перебуваючи спиною до воріт, пробив у падінні ударом через себе. Найкращий гол туру і, скоріше за все, усього сезону!

    футбол спорт «Динамо»
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