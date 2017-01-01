Динамівець Циганков забив найкрасивіший гол сезону в чемпіонаті України

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Віктор Циганков створив міні-шедевр на НСК «Олімпійський»

У поєдинку київського «Динамо» і «Олександрії», який завершився розгромною перемогою киян (6:0), було забито, можливо, найкращий гол української Прем'єр-ліги нинішнього сезону.

Віктор Циганков прийняв м'яч на груди після класного закидання і, перебуваючи спиною до воріт, пробив у падінні ударом через себе. Найкращий гол туру і, скоріше за все, усього сезону!