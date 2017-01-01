Динамівець Ярмоленко прибув у Мадрид, щоб зіграти за збірну світу

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Сьогодні відбудеться матч між зірками «Атлетико» (Мадрид) і збірною світу

Мадридський «Атлетико» прощається зі своїм старим стадіоном «Вісенте Кальдерон» і організовує товариський матч між легендами клубу і збірною світу. Запрошення на гру отримав і капітан київського «Динамо» Андрій Ярмоленко, який вже прибув до Мадрида для участі в матчі. У складі «Атлетико» виступатимуть гравці, які причетні до титулів «Матрацників» у 90-ті роки.

Також у складі команди вийдуть і діючі футболісти мадридського клубу, такі як Фернандо Торрес, Габі, Коке, Хуанфран і Сауль.

Збірна світу буде представлена такими зірками, як Рене Ігіта, Зіко, Роналдіньо, Звонімір Бобан, Клаудіо Каніджа, Чіро Феррара, Кларенс Зеєдорф, Гаіска Мендьєта, Ріяд Марез та інші. Гра відбудеться в неділю.

Початок — о 19:00 за київським часом.





Джерело: УНІАН