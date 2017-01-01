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    «Динамо» може посилитися півзахисником збірної Швеції

    • Сьогодні, 17:49
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    Кияни почали переговори з «Палермо»

    Півзахисник «Палермо» і збірної Швеції Оскар Хільємарк може стати гравцем київського «Динамо». Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport. Кияни почало переговори з клубом серії А «Палермо» на тему трансферу шведа.

    Сам клуб згоден відпустити гравця. Додамо, що Хільємарку 24 роки і в Італії він грає з 2015 року. За національну збірну Оскар зіграв 12 матчів і забив два голи.

    Джерело: РБК-Україна

    «Динамо»
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