«Динамо» може посилитися півзахисником збірної Швеції



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кияни почали переговори з «Палермо»

Півзахисник «Палермо» і збірної Швеції Оскар Хільємарк може стати гравцем київського «Динамо». Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport. Кияни почало переговори з клубом серії А «Палермо» на тему трансферу шведа.

Сам клуб згоден відпустити гравця. Додамо, що Хільємарку 24 роки і в Італії він грає з 2015 року. За національну збірну Оскар зіграв 12 матчів і забив два голи.

Джерело: РБК-Україна