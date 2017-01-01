«Динамо» на виїзді переграло «Зорю»

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У центральному матчі 25-го туру української Прем'єр-ліги «Зоря» приймала «Динамо»

У Запоріжжі завершився центральний матч 25-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому луганська «Зоря» програла київському «Динамо» з рахунком 0:1, повідомляє офіційний сайт турніру. Доля матчу вирішилася в кінцівці першого тайму, коли гол забив Денис Гармаш.

Після довгої передачі Морозюка Гармаш з центру увірвався в штрафну, і з другої спроби зміг точно пробити по воротах. У час, що залишився, кияни впевнено втримали свою перевагу.

Таким чином, «Динамо» збільшило відрив від «Зорі» в турнірній таблиці до 14 очок - 55 проти 41, фактично вирішивши долю боротьби за 2-е місце в підсумковій таблиці УПЛ.

Окрім того, кияни скоротили відрив від «Шахтаря» до 8 балів (55 проти 63), який проведе свій наступний матч у суботу, 15 квітня, проти земляків з «Олімпіка».



