«Динамо» обіграло «Нафтовик-Укрнафта» і вийшло у півфінал Кубка України

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Гостьовий матч завершився перемогою киян з рахунком 0:1

В Охтирці завершився матч 1/4 фіналу Кубка України з футболу, в якому «Нафтовик-Укрнафта» приймав київське «Динамо» і програв. Гра завершилася з рахунком 0:1. Матч проходив з помітною перевагою киян, а єдиний гол гості забили наприкінці першого тайму. На 44-й хвилині відзначився Денис Гармаш. Його партнер Микола Морозюк навісив зі штрафного справа на дальній кут воротарського майданчика.

Гармаш вистрибнув вище всіх і головою вколотив м'яч у сітку. Після перерви кияни грамотно грали на утримання рахунку і зуміли довести матчі до логічної перемоги. Таким чином, «Динамо» стало третім півфіналістом кубкового турніру після «Миколаєва» та «Дніпра».

Доля матчу «Полтава» - «Шахтар», який так і не відбувся, буде вирішено на засіданні Контролько-дисциплінарного комітету Федерації футболу України. Найімовірніше, «Полтаві» зарахують технічну поразку і в наступний раунд змагань вийде «Шахтар».







Джерело: УНІАН