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    «Динамо» офіційно оголосило про оренду Гладкого в «Карпати»

    • Сьогодні, 20:16
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    Термін орендної угоди розрахований до кінця сезону

    Нападник ФК «Динамо» (Київ) Олександр Гладкий на правах оренди до закінчення сезону 2016/17 буде виступати за львівські «Карпати», повідомляє офіційний сайт київського клубу. У нинішньому сезоні Гладкий у складі «Динамо» провів 8 ігор у Прем'єр-лізі і 3 гри в Лізі чемпіонів.

    Раніше стало відомо, що тренер киян Сергій Ребров незадоволений гравцем і готовий був віддати в інший клуб.

    Сам футболіст не погодився піти в російські «Крилья Совєтов" з політичних мотивів. Гравця перевели в дубль «Динамо".


    Джерело: fcdynamo.kiev

    футбол «Динамо»
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