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Термін орендної угоди розрахований до кінця сезону

Нападник ФК «Динамо» (Київ) Олександр Гладкий на правах оренди до закінчення сезону 2016/17 буде виступати за львівські «Карпати», повідомляє офіційний сайт київського клубу. У нинішньому сезоні Гладкий у складі «Динамо» провів 8 ігор у Прем'єр-лізі і 3 гри в Лізі чемпіонів.

Раніше стало відомо, що тренер киян Сергій Ребров незадоволений гравцем і готовий був віддати в інший клуб.

Сам футболіст не погодився піти в російські «Крилья Совєтов" з політичних мотивів. Гравця перевели в дубль «Динамо".







Джерело: fcdynamo.kiev