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    «Динамо» отримає 2,1 млн євро за оренду нападника Жуніора Мораєса

    • Вчора, 23:52
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    ЗМІ дізналися фінансові умови переходу нападника «Динамо» в китайський клуб

    Київське «Динамо» отримає 2,1 млн євро за оренду нападника Жуніора Мораєса  в китайський «Тяньцзінь Цюаньцзянь».

    Також стало відомо, що китайський клуб отримав пріоритетне право викупу контракту гравця.

    Оренда розрахована до кінця сезону-2016/17.

    Бразильський форвард захищає кольори «Динамо» з літа 2015 року після переходу з донецького «Металурга». За півтора сезону в київській команді гравець атаки провів 55 матчів у всіх турнірах і забив 22 м'ячі.

    Джерело: Вголос

    футбол «Динамо»
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