«Динамо» підписало контракт з 16-річним футболістом

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Один із найталановитіших вихованців дитячої академії «Динамо» Георгій Цітаішвілі своєю грою звернув на себе увагу тренерів молодіжної та юнацької команд

Про це повідомляє офіційний сайт київського клубу.

Це послугувало приводом для того, аби клуб запропонував 16-річному юнакові перший у його житті професійний контракт.

Угода розрахована до кінця 2018 року.

У січні Цітаішвілі відправиться разом із молодіжною та юнацькою командами на тренувальний збір до Іспанії.

Джерело: fcdynamo.kiev