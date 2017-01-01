«Динамо» прибуло в Іспанію на другі зимові збори

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Київське «Динамо» приземлилось в аеропорту Малаги

Київське «Динамо» прибуло в Іспанію, де проведе другий зимовий збір. Іспанія зустріла делегацію «Динамо» комфортними +18 градусів та яскравим сонцем, що не могло не радувати після київських морозів.

Потім «динамівці» на автобусі добрались до Марбельї. Тут уже на команду чекали головний тренер Сергій Ребров, а також легіонери, які мали вихідні між двома зборами та проводили їх разом зі своїми родинами.

Уже о 18:00 за місцевим часом на них чекає перше тренування на заключному етапі підготовки до другої частини сезону.

Всього у складі першої команди на другому зборі працюватимуть 27 футболістів:

Воротарі: Рудько, Коваль, Бущан

Захисники: Морозюк, Віда, Антунеш, Хачеріді, Пантіч, Бурда, Очігава, Михайличенко

Півзахисники: Ярмоленко, Сидорчук, Буяльський, Гонсалес, Громов, Федорчук, Гармаш, Рибалка, Корзун, Циганков, Оріховський, Шепелєв

Нападники: Мораєс, Бєсєдін, Яремчук, Гладкий