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    «Динамо» прибуло в Іспанію на другі зимові збори

    • Сьогодні, 19:11
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    Київське «Динамо» приземлилось в аеропорту Малаги

    Київське «Динамо» прибуло в Іспанію, де проведе другий зимовий збір. Іспанія зустріла делегацію «Динамо» комфортними +18 градусів та яскравим сонцем, що не могло не радувати після київських морозів. 

    Потім «динамівці» на автобусі добрались до Марбельї. Тут уже на команду чекали головний тренер Сергій Ребров, а також легіонери, які мали вихідні між двома зборами та проводили їх разом зі своїми родинами.

    Уже о 18:00 за місцевим часом на них чекає перше тренування на заключному етапі підготовки до другої частини сезону.

    Всього у складі першої команди на другому зборі працюватимуть 27 футболістів:

    Воротарі: Рудько, Коваль, Бущан

    Захисники: Морозюк, Віда, Антунеш, Хачеріді, Пантіч, Бурда, Очігава, Михайличенко

    Півзахисники: Ярмоленко, Сидорчук, Буяльський, Гонсалес, Громов, Федорчук, Гармаш, Рибалка, Корзун, Циганков, Оріховський, Шепелєв

    Нападники: Мораєс, Бєсєдін, Яремчук, Гладкий

    Джерело: fcdynamo.kiev
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