«Динамо» продасть польського легіонера Теодорчика за 4,5 мільйона євро

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На цьому тижні «Андерлехт» оформить трансфер польського нападника

Нападник київського «Динамо» Лукаш Теодорчик, який цей сезон вдало проводить на правах оренди за бельгійський «Андерлехт», на поточному тижні підпише повноцінний контракт з бельгійським клубом. Трансфер Теодорчика обійдеться «Андерлехту» 4,5 мільйони євро, а сам поляк підпише з брюссельцами контракт на 3-4 роки. Повідомляється також, що в разі серйозної пропозиції найближчим літом, «Андерлехт» не буде перешкоджати трансферу футболіста.

Нагадаємо, що Теодорчик в нинішньому сезоні в «Андерлехті» став головною ударною силою команди, забивши вже 28 голів у 40 матчах у всіх турнірах і є кращим бомбардиром чемпіонату Бельгії.







Джерело: Sport.ua