«Динамо» програло «Олімпіку» на своє 90-річчя

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Донеччани вперше в історії обіграли столичного гранда

У Києві завершився матч 29-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому донецький «Олімпік» виступив в ролі номінального господаря у грі з київським «Динамо» і виграв з рахунком 2:1.

Кияни не мали аніякої турнірної мотивації, але проводили цей матч у знаменний день - 90-річного ювілею клубу та 15-річчя з дня смерті легендарного тренера та футболіста Валерія Лобановського. Тим не менш, мотивовані ситуацією в турнірній таблиці гості грали набагато активніше і зуміли впевнено перемогти опонента. Вже на 8-й хвилині рахунок відкрив Михайло Сергійчук. Його партнер по команді Немчанінов віддав пас зліва до лінії штрафної, але Гринь не дотягнувся до м'яча, і той опинився у Сергійчука. Гравець зупинив м'яч і другим дотиком пробив низом точно під дальню штангу. А у другому таймі, на 63-й хвилині, Антон Поступаленко подвоїв перевагу своєї команди.

Бурда віддав не занадто сильний пас назад, і Рудько під пресингом вибив недалеко. М'яч опинився у Посткпаленко, який виграв силову боротьбу у захисника і точно пробив практично «з точки" під ліву від себе штангу. Надалі гості впевнено довели матч до перемоги. Лише в самій кінцівці, на 5-й доданій арбітром хвилині Микита Бурда сквитав один м'яч у складі «Динамо» - 2:1.

Таким чином, «Олімпік" набрав 40 очок і продовжує боротьбу з луганською «Зорею», «Олександрією» та одеським «Чорноморцем» за 3-е місце та бронзові медалі за підсумками сезону УПЛ.





