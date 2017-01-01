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    «Динамо» розгромило китайців в Іспанії

    • Сьогодні, 10:02
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    Київське «Динамо» на підготовчому зборі в Іспанії в неділю, 22 січня, зіграло свій другий контрольний поєдинок

     На тренувальних полях спорткомплексу в Марбельї підопічні Сергія Реброва з рахунком 3:0 розгромили «Тянцзінь Теда».

    Як і попередню зустріч із «Санкт-Паулі» українці провели гру з китайцями двома різними складами:

    1-й тайм: Коваль - Морозюк, Очігава, Хачеріді, Михайличенко - Корзун - Гармаш, Буяльський, Гонсалес, Циганков - Бесєдін (Яремчук).

    2-й тайм: Бущан - Тимчик, Бурда, Віда, Антунеш - Рибалка - Сидорчук, Шепелєв, Громов, Ярмоленко - Яремчук (Гладкий).

    Вже з перших хвилин кияни позначали свою перевагу, створивши кілька небезпечних моментів. Один із них на 26-й хвилині реалізував Гармаш. У другій половині ще по разу зазначилися Ярмоленко і Громов.

    Джерело: obozrevatel.com

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