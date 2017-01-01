«Динамо» розгромило «Миколаїв» і вийшло у фінал Кубка України
- Сьогодні, 21:04
-
Розсилка
Андрій Ярмоленко оформив хет-трік, Томаш Кадар забив гол ударом через себе
Київське «Динамо» в першому з двох півфінальних матчів Кубка України на виїзді розгромило МФК «Миколаїв», перегравши суперника з рахунком 4: 0. Перемогу команді Сергія Реброва приніс хет-трик Андрія Ярмоленко, завдяки голам на 45-й, 81-й і 90 + 1-й хвилинах, а також фантастичний постріл ножицями Тамаша Кадара після розіграшу кутового.
Кубок України. 1/2 фіналу
«Миколаїв» - «Динамо» 0: 4
Голи: Ярмоленко, 45, 81, 90 + 1, Кадар, 62
«Миколаїв»: Чумак, Сартіна, Павлов, Назаренко, Кошелюк, Бессалов, Алексанов, Кулішенко, Куценко (Батюшін, 75), Ковальов, Моріс (Морозов, 88)
«Динамо»: Рудько - Кадар, Віда, Очігава - Морозюк, Рибалка, Сидорчук (Буяльський, 64), Антунеш (Кравченко, 69) - Ярмоленко, Яремчук, Циганков
Джерело: xsport.ua