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    «Динамо» розгромило «Миколаїв» і вийшло у фінал Кубка України

    • Сьогодні, 21:04
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    Андрій Ярмоленко оформив хет-трік, Томаш Кадар забив гол ударом через себе

    Київське «Динамо» в першому з двох півфінальних матчів Кубка України на виїзді розгромило МФК «Миколаїв», перегравши суперника з рахунком 4: 0. Перемогу команді Сергія Реброва приніс хет-трик Андрія Ярмоленко, завдяки голам на 45-й, 81-й і 90 + 1-й хвилинах, а також фантастичний постріл ножицями Тамаша Кадара після розіграшу кутового.

    Кубок України. 1/2 фіналу

    «Миколаїв» - «Динамо» 0: 4

    Голи: Ярмоленко, 45, 81, 90 + 1, Кадар, 62

    «Миколаїв»: Чумак, Сартіна, Павлов, Назаренко, Кошелюк, Бессалов, Алексанов, Кулішенко, Куценко (Батюшін, 75), Ковальов, Моріс (Морозов, 88)

    «Динамо»: Рудько - Кадар, Віда, Очігава  - Морозюк, Рибалка, Сидорчук (Буяльський, 64), Антунеш (Кравченко, 69) - Ярмоленко, Яремчук, Циганков

    Джерело: xsport.ua

    футбол «Динамо»
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