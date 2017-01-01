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Гра завершилася з рахунком 4:0

У неділю, 9 квітня, в рамках 24-го туру чемпіонату України з футболу «Динамо» розгромило «Олімпік» – 4:0.

Кияни володіли повною перевагою впродовж всього матчу. На 21-й хвилині рахунок відкрив Артем Бесєдін. Після навісу Морозюка першим на м'ячі виявився Бесєдін і головою вколотив м'яч у ворота. А за 5 хвилин, на 26-й, рахунок подвоїв Андрій Ярмоленко.

Після сильного удару з-за меж штрафного Махарадзе зіграв не кращим чином і м'яч влетів у ворота. На початку другого тайму, на 51-й хвилині зробив рахунок великим Денис Гармаш.

Після передачі Сидорчука Гармаш по центру, вийшов один на один і з лінії штрафного пробив без шансів для Махарадзе. Нарешті, на 65-й хвилині Ярмоленко зробив дубль. Бесєдін передачею по центру вивів Ярмоленка на ударну позицію, але Андрій бити не став, обвів Махарадзе, після чого закотив м'яч у порожні ворота - 4:0.

Таким чином, «Динамо» набрало 52 очки і скоротило відрив від донецького «Шахтаря» (63) до 11 балів. У «Олімпіка» залишилося 35 балів на рахунку.







Джерело: УНІАН