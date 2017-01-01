«Динамо» в Іспанії обіграло хорватський «Осієк»

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Гра завершилася з рахунком 2:1

В Іспанії завершився черговий матч зимового міжсезонного збору, в якому київське «Динамо» обіграло хорватський «Осієк», повідомляє офіційний сайт киян.

Гра завершилася з рахунком 2:1. Кияни вийшли вперед вже на 18-й хвилині матчу, коли після атаки правим флангом пройшла подача на дальню штангу, звідки Мораєс віддав трохи назад у центр, і Циганков з кількох метрів переправив м'яч у ворота. Надалі суперник зміг вирівняти гру, а на 77-й хвилині зрівняв рахунок. Хорвати організували швидку атаку, і Кнежевич з лінии штрафного майданчика точно вдарив по воротах.

Втім, кияни змогли виграти цей матч. На 89-й хвилині динамівці організували атаку через правий фланг, партнери викотили м'яч в центр штрафного майданчика, звідки Оріховський точно пробив у нижній кут воріт - 2:1.

Таким чином, кияни виграли перший матч останнього зимового збору в Іспанії.





