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    «Динамо» відправило Гладкого в «Карпати»

    • Сьогодні, 18:18
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    Нападник київського «Динамо» Олександр Гладкий продовжить кар'єру в львівських «Карпатах»

    Головний тренер «динамівців» Сергій Ребров розповів FootballHub, що форвард знову повернеться до «зелено-білих», де виступатиме на правах оренди.

    Гладкий вже виступав за «Карпати» в сезонах 2011/2012 - 2013/1014 років, після чого вдруге перебрався в «Шахтар». За «зелено-білих». Він провів 66 матчів у всіх турнірах і забив 19 голів

    Джерело: Вголос

    футбол спорт «Динамо»
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