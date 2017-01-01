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    «Динамо» випереджає «Аякс» у клубному рейтингу УЄФА

    • Сьогодні, 13:17
    • Розсилка

    Амстердамський футбольний клуб «Аякс» пробився до фіналу Ліги Європи, але не зміг випередити київське «Динамо» у клубному рейтингу УЄФА

    Станом на 25 травня 2017 року «Динамо» займає 25-е місце у клубному рейтингу, випереджаючи «Аякс» на одну позицію. 

    Найвищу сходинку серед українських клубів зайняв донецький «Шахтар» – 18-у. Також у першу сотню рейтингу потрапили «Дніпро» та харківський «Металіст».

    Клубний рейтинг УЄФА станом на 25 травня 2017 року:

    1. Реал (Іспанія) - 34.9714; 174.942
    2. Баварія (Німеччина) - 24.9142; 154.899
    3. Барселона (Іспанія) - 26.9714; 151.942
    4. Атлетико (Іспанія) - 32.9714; 142.942
    5. Ювентус (Італія) - 35.8500; 140.666
    6. ПСЖ (Франція) - 22.8832; 126.333
    7. Боруссія (Дортмунд, Німеччина) - 24.9142; 124.899
    8. Севілья (Іспанія) - 22.9714; 112.942
    9. Бенфіка (Португалія) - 18.6166; 111.866
    10. Челсі (Англія) - 2.9856; 106.192
    11. Арсенал (Англія) - 21.9856; 105.192
    12. Манчестер Сіті (Англія) - 20.9856; 100.192
    13. Порту (Португалія) - 18.6166; 98.866
    14. Шальке-04 (Німеччина) - 20.9142; 96.899
    15. Манчестер Юнайтед (Англія) - 28.9856; 95.192
    16. Байєр (Німеччина) - 20.9142; 90.899
    17. Наполі (Італія) - 19.8500; 88.666
    18. Шахтар (Україна) - 15.1000; 87.526
    19. Зеніт (Росія) - 13.8400; 87.106
    20. Тоттенгем (Англія) - 12.9856; 77.192
    21. Валенсія (Іспанія) - 3.9714; 75.942
    22. Базель (Швейцарія) - 6.8600; 74.415
    23. Ліон (Франція) - 24.8832; 68.833
    24. Фіорентина (Італія) - 13.8500; 68.666
    25. Динамо (Україна) - 9.1000; 67.526
    26. Аякс (Нідерланди) - 23.8200; 67.212
    27. Вільярреал (Іспанія) - 12.9714; 64.942
    28. Олімпіакос (Греція) - 11.1600; 64.580
    ...37. Рома (Італія) - 15.8500; 53.666
    ...38. Дніпро (Україна) - 1.1000; 53.526
    ...39. Фенербахче (Туреччина) - 11.9400; 51.840
    ...98. Металіст (Україна) - 1.1000; 20.526
    ...109. Чорноморець (Україна) - 1.1000; 17.526
    ...136. Зоря (Україна) - 3.1000; 13.526
    ...154. Ворскла (Україна) - 2.1000; 10.526
               Металург (Донецьк, Україна) - 1.1000; 10.526
    ...165. ФК Олександрія (Україна) - 2.1000; 9.526
               Арсенал (Київ, Україна) - 1.1000; 9.526

    Джерело: Укрінформ

    футбол «Динамо» «Шахтар»
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