«Динамо» випереджає «Аякс» у клубному рейтингу УЄФА

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Амстердамський футбольний клуб «Аякс» пробився до фіналу Ліги Європи, але не зміг випередити київське «Динамо» у клубному рейтингу УЄФА

Станом на 25 травня 2017 року «Динамо» займає 25-е місце у клубному рейтингу, випереджаючи «Аякс» на одну позицію.

Найвищу сходинку серед українських клубів зайняв донецький «Шахтар» – 18-у. Також у першу сотню рейтингу потрапили «Дніпро» та харківський «Металіст».

Клубний рейтинг УЄФА станом на 25 травня 2017 року:

1. Реал (Іспанія) - 34.9714; 174.942

2. Баварія (Німеччина) - 24.9142; 154.899

3. Барселона (Іспанія) - 26.9714; 151.942

4. Атлетико (Іспанія) - 32.9714; 142.942

5. Ювентус (Італія) - 35.8500; 140.666

6. ПСЖ (Франція) - 22.8832; 126.333

7. Боруссія (Дортмунд, Німеччина) - 24.9142; 124.899

8. Севілья (Іспанія) - 22.9714; 112.942

9. Бенфіка (Португалія) - 18.6166; 111.866

10. Челсі (Англія) - 2.9856; 106.192

11. Арсенал (Англія) - 21.9856; 105.192

12. Манчестер Сіті (Англія) - 20.9856; 100.192

13. Порту (Португалія) - 18.6166; 98.866

14. Шальке-04 (Німеччина) - 20.9142; 96.899

15. Манчестер Юнайтед (Англія) - 28.9856; 95.192

16. Байєр (Німеччина) - 20.9142; 90.899

17. Наполі (Італія) - 19.8500; 88.666

18. Шахтар (Україна) - 15.1000; 87.526

19. Зеніт (Росія) - 13.8400; 87.106

20. Тоттенгем (Англія) - 12.9856; 77.192

21. Валенсія (Іспанія) - 3.9714; 75.942

22. Базель (Швейцарія) - 6.8600; 74.415

23. Ліон (Франція) - 24.8832; 68.833

24. Фіорентина (Італія) - 13.8500; 68.666

25. Динамо (Україна) - 9.1000; 67.526

26. Аякс (Нідерланди) - 23.8200; 67.212

27. Вільярреал (Іспанія) - 12.9714; 64.942

28. Олімпіакос (Греція) - 11.1600; 64.580

...37. Рома (Італія) - 15.8500; 53.666

...38. Дніпро (Україна) - 1.1000; 53.526

...39. Фенербахче (Туреччина) - 11.9400; 51.840

...98. Металіст (Україна) - 1.1000; 20.526

...109. Чорноморець (Україна) - 1.1000; 17.526

...136. Зоря (Україна) - 3.1000; 13.526

...154. Ворскла (Україна) - 2.1000; 10.526

Металург (Донецьк, Україна) - 1.1000; 10.526

...165. ФК Олександрія (Україна) - 2.1000; 9.526

Арсенал (Київ, Україна) - 1.1000; 9.526

Джерело: Укрінформ