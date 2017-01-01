«Динамо» вирвало перемогу над «Олімпіком»
- Сьогодні, 19:59
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«Динамо» у компенсований час вирвало перемогу в матчі 20 туру УПЛ проти «Олімпіка»
У матчі 20 туру української Прем'єр-ліги відбувся другий поєдинок, у якому «Динамо» на своєму полі здолало «Олімпік» – 1:0.
Гості намагалися великими силами захищати свої ворота, завдяки чому їм майже вдалося завоювати бал у матчі з одним із лідерів чемпіонату.
Гравцям «Динамо» не вистачало завершального удару для досягнення своїх цілей. Також можна відзначити чудову гру у воротах Заурі Махарадзе.
Вирвати перемогу кияни змогли на 90+2-й хвилині завдяки голу Артема Бєсєдіна головою після подачі з кутового.
Україна. Прем'єр-ліга, 20 тур
«Динамо» – «Олімпік»– 1:0
Гол: Бєсєдін, 90+2.