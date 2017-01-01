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    «Динамо» вирвало перемогу над «Олімпіком»

    • Сьогодні, 19:59
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    «Динамо» у компенсований час вирвало перемогу в матчі 20 туру УПЛ проти «Олімпіка»

    У матчі 20 туру української Прем'єр-ліги відбувся другий поєдинок, у якому «Динамо» на своєму полі здолало «Олімпік» – 1:0.

    Гості намагалися великими силами захищати свої ворота, завдяки чому їм майже вдалося завоювати бал у матчі з одним із лідерів чемпіонату.

    Гравцям «Динамо» не вистачало завершального удару для досягнення своїх цілей. Також можна відзначити чудову гру у воротах Заурі Махарадзе.

    Вирвати перемогу кияни змогли на 90+2-й хвилині завдяки голу Артема Бєсєдіна головою після подачі з кутового.

    Україна. Прем'єр-ліга, 20 тур

     «Динамо» –  «Олімпік»– 1:0

    Гол: Бєсєдін, 90+2.

    ГРУ Україна
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