«Динамо» зазнало чергової поразки в чемпіонаті України

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Кияни на своєму полі поступилися «Зорі»

У 30 турі чемпіонату України з футболу київське «Динамо» на своєму полі приймало луганську «Зорю».

Початок матчу вийшов спокійним, а перші моменти кожна з команд створила зі стандартів. Бонавентуре заробив штрафний, скориставшись помилкою Віди, яку фолом намагався виправити Очігава. Петряк хорошим ударом влучив у ліву від Коваля стійку. Через 3 хвилини вже Динамо отримало право на штрафний і реалізувало його – Морозюк розкішним ударом над стінкою відкрив рахунок.

Кияни більше контролювали м'яч, але й луганці шукали можливості вибігти до ворожих воріт. Гонсалес мав можливість подвоювати перевагу господарів, однак пробив над поперечиною. Зоря» відповіла ударною 3-хвилинкою, наприкінці якої відігралася. Ударам Гречишкіна та Харатіна забракло влучності, натомість черговий кутовий приніс гостям користь. Форстер з розвороту відмінно навісив у штрафний майданчик Динамо», а його партнер по обороні виграв боротьбу в Бурди та проштовхнув сферу в ворота.

На 57 хвилині «Зоря вийшла вперед, коли Петряк прокинув м'яч на Бонавентуре, а той виграв позицію у Віди та легко розібрався з Ковалем. Сергій Ребров намагався переламати хід поєдинку замінами – на полі з'явився Ярмоленко. Гостроти біля воріт Шевченка це не збільшило, а от на протилежному кінці поля стало гаряче. Бонавентуре прокинув м'яч повз Бурду та Морозюка, після чого впав на газон у чужому штрафному майданчику. «Зоря» заробила пенальті, однак Коваль потягнув удар Форстера з «точки».

«Динамо» намагалося вирвати бодай нічию, але не створило стовідсоткових гольових шансів. Можна відзначити хіба що удар Рибалки після скидки від Ярмоленка, коли Шевченко в ефектному стрибку витягнув м'яч з-під стійки. Як наслідок, в активі киян залишилося 61 очко, а «Зоря» набрала 45 балів.

Прем'єр-ліга. 30 тур

«Динамо» – «Зоря» – 1:2

Голи: Морозюк, 18 – Чечер, 37, Бонавентуре, 57

Нереалізований пенальті: Форстер, 75

Джерело: football24.ua