«Динамо» здобуло вольову перемогу над «Олександрією»

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У матчі 23 туру УПЛ «Динамо» провело ударний другий тайм і здобуло перемогу над «Олександрією» з pахунком 4:1

В Олександрії завершився матч 23-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому київське «Динамо» обіграло «Олександрію».

Матч завершився з рахунком 4:1 на користь киян. Господарі поля активно розпочали матч і вже на 2-й хвилині відкрили рахунок. Пономар скинув м'яч під удар Владиславу Огирі який точно пробив у ближній верхній кут. Втім, кияни швидко вирівняли гру, а після перерви зрівняли рахунок і забили ще три голи.

На 59-й хвилині Ярмоленко по флангу увійшов у штрафну і після серії фінтів зробив простріл, де Артем Бесєдін зіграв на випередження й відправив м'яч у ворота. А через 7 хвилин, на 66-й, Ярмоленко завдав щільний удар метрів з 20-ти і Новак в стрибку відбив. М'яч відскочив до Дениса Гармаша, який прийняв м`яч, підробив і низом з-під захисника пробив точно в дальній кут.

На 84-й хвилині Ярмоленко відзначився сам, забивши третій гол «Динамо». Гармаш відібрав м'яч у Бондаренко перед штрафною і вивів Ярмоленка один на один з Новаком. Андрій холоднокровно обіграв голкіпера, на замаху прибрав захисника і закотив м'яч у порожні ворота. Нарешті, в доданий арбітром час, Ярмоленко реалізував пенальті, зробивши дубль.

Таким чином,«Динамо» набрало 49 очок, відірвавшись від луганської «Зорі» на 9 балів, якій сьогодні належить матч з донецьким «Шахтарем». В «Олександрії» залишилося 33 бали і 5-е місце в таблиці.



Україна. УПЛ, група 1, 23 тур

«Олександрія» – «Динамо» – 1:4

Голи: Огіря, 2 – Бєсєдін, 59, Гармаш, 66, Ярмоленко, 84, 90+2, з пенальті