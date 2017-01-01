«Динамо» зіграло внічию з південнокорейцями в Іспанії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Біло-сині» провели передостанній контрольний поєдинок

Київське «Динамо» на підготовчому зборі в Іспанії в неділю, 29 січня, зіграло свій четвертий контрольний поєдинок. На тренувальних полях спорткомплексу в Марбельї підопічні Сергія Реброва звели внічию матч із південнокорейським "Сувон Самсунг Блувінгз» (1:1).

Початок гри був за футболістами «Сувона», які намагалися активно використовувати пресинг, притиснувши динамівців на їхній половині поля. Ближче до середини тайму українцям вдалося взяти м'яч під свій контроль і провести кілька хороших атак флангами.

У другому таймі корейці знову захопили ініціативу, яка і призвела до взяття воріт Бущана. Після пропущеного гола Сергій Ребров вирішив провести цілу серію замін і «біло-сині» змогли зрівняти рахунок.

Для киян це перша нічия на зборах, до цього «біло-сині» виграли два матчі та в одному зазнали поразки.

30 січня у «Динамо» заплановано спаринг із болгарським ЦСКА.

Товариський матч

«Динамо» - «Сувон Самсунг» - 1:1 (0:0)

Голи: Яремчук (66) - Йонгсунг (51).

«Динамо»: 35.Коваль (52.Бущан, 46), 42.Лукьянчук (9. Морозюк, 60), 40.Тимчік (24. Віда, 60), 44. Осман (5.Антунеш, 60), 16. Сидорчук (19.Гармаш, 65), 48.Оріховській, 17.Рибалка, 18.Корзун, 77.Громов, 10.Ярмоленко, 7.Гладкій (20.Яремчук, 46).

Джерело: Обозреватель