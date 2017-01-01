«Дніпро» і «Карпати» в одному з кращих матчів сезону забили п'ять голів на двох

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Гольова феєрія в поєдинку відбулася у другому таймі - почали дніпряни, а продовжили «Карпати» , здобувши суперважливу перемогу в гостях

Завершився останній матч у рамках 29-го туру української Прем'єр-ліги, в якому зустрічалися прямі конкуренти за збереження місця в елітному дивізіоні - «Дніпро» і «Карпати» . Гості перемогли з рахунком 3:2 і значно збільшили свої шанси залишитися в Прем'єр-лізі і в наступному сезоні.

Глядачі побачили два різних тайми. У першій половині гри було багато боротьби, і м'яч тримався переважно в середині поля. Зате після перерви можна було спостерігати голи на будь-який смак. На 47-й хвилині Євген Чеберко видав розкішний пас на Владислава Кочергіна, який ударом в один дотик відкрив рахунок і вивів «Дніпро» вперед.

На 54-й хвилині Артем Довбик розібрався з захисниками на підступах до штрафного майданчика і пробив точно в нижній кут. 2:0. Однак «Карпати» протягом 9-ти хвилин (з 65-ї по 73-ю) забили три м'ячі, зробивши вражаючий камбек. Павло Ксьонз після передачі Олександра Гладкого спершу відквитав один м'яч. Андрій Нестеров зрівняв рахунок - 2:2.

А Максим Грисьо, який сьогодні відзначає 20-й день народження, забив переможний м'яч і приніс перемогу «Карпатам» .

Львів'яни набрали 24 очки і тепер на 5 балів випереджають «Дніпро» за три тури до кінця чемпіонату.

Джерело: УНІАН