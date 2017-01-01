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Дніпровський клуб покараний ФІФА за борги перед бразильцем Даніло Соузою

За інформацією «Футбол 24», "Дніпро» позбавлений ще 6 очок (вже – 12). Рішення про це ухвалила ФІФА за борги перед екс-гравцем Даніло Соузою. Скоро про це буде повідомлено офіційно.

В жовтні 2016 року з «Дніпра» зняли 6 очок за борг перед агентом Хуанде Рамоса. Крім того, за цей борг ФІФА може відправити «Дніпро» до першої ліги

Таким чином, у «Дніпра»стане 6 очок після 18 турів. Дніпровський клуб впаде з 10 на 11 місце турнірної таблиці УПЛ.